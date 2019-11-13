جامعة قطر ومركز "روس نفط" للأبحاث بصدد تطوير تقنيات النفط والغاز

وقّع مركز جامعة قطر لمعالجة الغاز، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع مركز البحث والتطوير التابع لشركة "روسنفط" الروسية، حول التعاون في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في صناعة النفط والغاز.

الدوحة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن عميد كلية الهندسة بالجامعة، خالد كمال ناجي، قوله: "الاتفاق مع "روسنفط" يتماشى مع سياسة الجامعة المتمثلة في تطوير التعاون مع المنظمات المحلية والدولية المتخصصة في القطاعات ذات الأولوية في قطر، مثل أبحاث الغاز".

وأشار ناجي إلى حاجة الاستثمار في البرامج العلمية والبحثية التي تلعب دوراً كبيراً في دعم مشاريع التنمية المستدامة.

وأوضح مدير المركز البروفيسور، مفتاح الناص، أن تطوير التعاون المذكور في الوثيقة يوفر استشارات في قطاع النفط والغاز، وكذلك تطوير مشاريع بحثية لتعريفهم [الشركاء] بالمراكز البحثية الدولية، وتنظيم دورات التعليم المستمر للعاملين في هذه الصناعة.

والجدير بالذكر أن العلاقات الروسية القطرية بدأت بالتحسن في الآونة الأخيرة، على وقع التعاون الاستثماري الذي وصل ذروته بمشاركة هيئة الاستثمار القطرية في صفقة خصخصة شركة "روسنفط" الروسية، بمبلغ قياسي في تاريخ العلاقات الاستثمارية الروسية القطرية، حيث اشترى الصندوق القطري السيادي 19.5 بالمئة من أسهم الشركة بقيمة 11 مليار دولار.