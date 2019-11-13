مقتل 4 أشخاص على الأقل في انفجار قنبلة يدوية بمهرجان في ميانمار

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، وأصيب عشرة آخرون في ميانمار، جراء انفجار قنبلة يدوية خلال مهرجان للاحتفال بنهاية موسم الأمطار في بلدة صغيرة بولاية كارين.

موسكو- سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "ميانمار تايمز"، ألقى شخص من على دراجة نارية قنبلة يدوية على دورية تابعة للشرطة قبل أن يلوذ بالفرار. وقد توفي أربعة أشخاص في المستشفى متأثرين بجراحهم. وكان ثلاثة من الأربعة القتلى من أفراد الشرطة.

ووقع الحادث عند مدخل سوق المدينة، حيث أقيمت الاحتفالات. ووفقا للصحيفة، كان السوق مزدحماً للغاية، وقد توافد الناس من القرى المجاورة إلى الاحتفال.

وفي وقت سابق، وقع هجوم بقنبلة يدوية أسفر عن عشرة مدنيين في مدينة أنانتناج في كشمير بجنوب الإقليم.

ووفقا لمسؤول بالشرطة، وقع الانفجار قرب مكتب حكومي وأصاب سبعة أشخاص بينهم شرطي وصحفي.