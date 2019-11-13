خبير روسي يتحدث عن مصير الجنود الأمريكيين في سوريا

رأى كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بوريس دولغوف، اليوم الأربعاء، أنه من غير المرجح أن تسحب الولايات المتحدة جميع قواتها من سوريا، وليس هناك مثال على ذلك في التاريخ الحديث.

موسكو - سبوتنيك. وقال دولغوف، في عرض تقرير "معسكر الركبان: مأساة السوريين في منطقة الاحتلال الأمريكية" الذي أعده صندوق دراسة مشاكل الديموقراطية على أساس شهادات جمعت من مخيم الركبان لللاجئين في سوريا: "فيما يتعلق بمسألة أن الأمريكيين سيرحلون في نهاية المطاف، لا يزال لدي شكوك هنا، في التاريخ الحديث، لا نعرف حالة، عندما غادر الأمريكيون المنطقة التي يسيطرون عليها وأعطوا الشعب حق تقرير مصيره بنفسه، باستثناء فيتنام، لكن من فيتنام، إذا جاز التعبير، تم طردهم. إذ يعتمد الأمريكيون هناك (في سوريا) وعلى ما يسمى الحلفاء من مختلف الجماعات الإسلامية".

يذكر أن قرار الرئيس الأمريكي بتوسع المهمة الأمريكية في سوريا، يشطب القرار الذي اتخذه بوقت سابق بعودة 1200 عسكري أمريكي من سوريا إلى البلاد في أقرب وقت.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد أعلن أن القوات الأمريكية ستقوم بـ"حماية" الحقول النفطية شرقي سوريا، و"سترد بحزم" على أي محاولات لسيطرة الجهات الأخرى عليها.