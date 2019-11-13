ألمانيا تدعو السيسي لحضور مؤتمر دولي حول أفريقيا

وجه سفير ألمانيا في القاهرة سيريل جان نول، دعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في مؤتمر "مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا".

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية، على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المؤتمر يعقد يومي التاسع عشر والعشرين من نوفمبر/ تشرين لاثاني الجاري، في برلين. ويشارك في المؤتمر عدد من القادة الأفارقة وممثلي القطاع الخاص في أفريقيا، ودول "مجموعة العشرين. وقال سيريل جان نول، إنه "من المتوقع عقد اجتماعات ثنائية واجتماعية على هامش أعمال المؤتمر".

وأوضح السفير الألماني في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة: "هذه المبادرة تستهدف دعم اقتصاديات الدول الأفريقية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، التي تسرع من نمو هذه الاقتصاديات".

وأكد جان نول أن "مصر لديها علاقات متميزة مع محيطها الأفريقي والآسيوي، وأن رئاستها للاتحاد الأفريقي ستسهم في إطلاق المبادرات لدعم الاقتصاديات الأفريقية".