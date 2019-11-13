وكالة: إثيوبيا تعلن الانتهاء من بناء السد الاحتياطي

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، اكتمال مشروع بناء "سد السرج"، التابع لمشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، والذي يعد علامة فارقة في المشروع بأكمله.

وقال رئيس جهاز التفتيش الفني للمشروع جيرما مينجيستو، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن "الوجه العلوي للسد قد أنجز بالكامل وتم ملء أكثر من 14 مليون متر مكعب من الخرسانة"، مشيرا إلى أن هذا الوجه، يغطي مساحة تزيد على 330 ألف متر مربع، ويبلغ متوسط ​​ارتفاعه 50 مترا.

وأضاف أن "الانتهاء من هذا المشروع سيكون له أهمية قصوى في تسريع بناء المشروع الرئيسي عن طريق نقل العمال من هذا المشروع إلى السد الرئيسي"، مؤكدا أن "معالجة الأساس قد تم إنجازها في وقت سابق لمنع أي تسرب للمياه الجوفية، كما تم وضع أكثر من 30 ألف غشاء بلاستيكي تحت الأرض".

وأشار جيرما مينجيستو، إلى أن هذا السد، الذي تم إنشاؤه على ارتفاع لا يزيد عن 600 متر، سيكون له مساهمة محورية في توليد الطاقة المخطط لها، البالغة 15،760 جيجاواط من السد الرئيسي.

كما أوضح "أن إنجاز هذا المشروع مع جميع المكونات الأساسية هو علامة فارقة في الحصول على الخدمات التي نسعى إليها، والأهم من ذلك هو الطريقة التي نحتاج إليها"، مؤكدا أن "هناك قدر كبير من المعرفة ونقل المهارات خلال بناء سد السرج".

ويأتي هذا السد بخلاف سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.