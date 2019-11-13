رئيس الوزراء: "أريد مستقبلا لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي"

نشر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تغريدة عبر حسابه الشخصي على التويتر، أكد فيها رغبته بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مستقبلا، واهتمامه بالقضايا التي تهم المواطن البريطاني في حياته اليومية.

وجاء في التغريدة :"أريد مستقبلاً يتم فيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونركز على القضايا التي تهمك "المواطن البريطاني" وعائلتك. مستقبل بمستشفيات أفضل وشوارع أكثر أمانًا ومدارس عالمية المستوى واقتصاد قوي".

I want a future where Brexit is done and we’re focusing on the issues that matter to you and your family. A future with better hospitals, safer streets, world-class schools and a strong economy. 🇬🇧 — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 13, 2019

​وكان من المقرر أن تنسحب بريطانيا في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من أكبر كتلة تجارية في العالم، لكن البرلمان أقر مشروع قانون يجبر الحكومة على السعي للحصول على تأجيل لمنع البلاد من المغادرة من دون اتفاق لتسهيل العملية.