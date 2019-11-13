الفاو: أكثر من 820 مليون شخص يعانون سوء تغذية و14% من إنتاج الغذاء مهدر

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة، إن 14% من إنتاج الغذاء في العالم إما يفقد أو يهدر.

وقال شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إن "حوالي 14 في المائة من إنتاج الغذاء في العالم إما يُفقد أو يُهدر خلال مراحل الحصاد وتجارة التجزئة للسلسلة الغذائية، وهو ما يكلف 400 مليار دولار".

أكثر من 820 مليون شخص يعانون من الجوع



🌍 خالٍ الجوع، حيث لدى كل شخص ما يكفي من الطعام المغذي، أمر ممكن إذا اخترنا أن نتحرك الآن



💪دعونا لا نهدر الطعام

💪لندعم منتجي الأغذية المحليين لدينا

💪لنختار نظام غذائي أكثر صحة واستدامة



أفعالنا هي مستقبلنا pic.twitter.com/93IRA5hVta — الفاو بالعربي (@FAOarabic) November 12, 2019

​وأضاف شو: "فقدان الغذاء بشكل رئيسي في البلدان النامية حيث لا يزال 821 مليون شخص يعانون من نقص التغذية المزمن، كما أنه يؤثر على تغيّر المناخ".

وتابع دونيو: "فقد وهدر الفواكه والخضروات تسبب في خسارة 75 مليار متر مكعب من المياه في السنة، في حين أن فقد وهدر اللحوم والمنتجات الحيوانية يعني أن 715 مليون هكتار من الأراضي استخدمت هدراً".

وشدد على أنه "لا يمكننا إنهاء الجوع وجميع أشكال نقص التغذية إذا لم نعالج أوجه القصور وعدم المساواة في نظمنا الغذائية التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات فقدان الأغذية وهدرها".