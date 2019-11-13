القبض على اثنين من المشتبه بهم بالتحضير لهجمات ضد المسلمين في بولندا

جاء في بيان صادر عن وكالة الأمن الداخلي البولندية (ABW)، أنه تم اعتقال شخصين اليوم الأربعاء يشتبه بأنهما قاما بإعداد هجمات إرهابية ضد المسلمين المقيمين في بولندا.

وارسو - سبوتنيك. قالت جمعية الصحافيين المسلمين "إن المعتقلين أندرس بريفيك وبرنتون تارانت كانا يعتزمان إعداد هجوم باستخدام الأسلحة والمتفجرات ضد المتدينين الذين يعيشون في بولندا". وأضافت الجمعية أن المشتبه بهم كان لديهم خطط لتكرار هجمات مماثلة لتلك التي تم تنفيذها في النرويج.

وخلال عمليات التفتيش، تمت مصادرة المتفجرات والأسلحة والذخيرة، وتم العثور على ثماني زجاجات تحتوي على مواد كيميائية سامة و 170 منشورًا حول تصنيع القنابل.

ولاقى ما مجموعه 51 شخصا حتفهم بعد أن فتح برينتون تارانت النار العشوائي في مسجدين في كرايستشيرش في إحدى جزر نيوزلندا في 15 مارس/ آذار الماضي.

وكان بريفيك، الذي غير اسمه إلى فيجولف هانسن ، قد قام في 22 يوليو 2011، بتفجير قنبلة في وسط أوسلو العاصمة النرويجية، مما تسبب في مقتل ثمانية أشخاص، في نفس اليوم انتقل بريفيك إلى جزيرة أوتويا، حيث قتل 69 شخصًا شاركوا في معسكر شباب العمال.

حاليا يقضي المتطرف بريفيك عقوبته بالسجن لمدة 21 سنة في زنزانة معزولة.