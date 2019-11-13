السفير العراقي الجديد لدى روسيا يتقدم بأوراق اعتماده للخارجية الروسية

تقدم السفير، عبد الرحمن حامد الحسيني، بنسخة من أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لجمهورية العراق لدى روسيا الاتحادية اليوم الأربعاء إلى وزارة الخارجية الروسية.

موسكو - سبوتنيك. ورحب نائب وزير الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريفيا، ميخائيل بوغدانوف بالسيد السفير العراقي الجديد، وتمنى له النجاح في مهام عمله، وأبدى استعداداه لتقديم "الدعم الكامل لنجاح مهمته في روسيا"، حسب ما أفاد المكتب الصحفي بالسفارة العراقية لوكالة "سبوتنيك".

من جانبه أكد السفير العراقي حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو في كافة المجالات، مبينا أن العراق يرى في روسيا "شريك حقيقي ومهم في المنطقة"، حسب ما أفادت به السفارة العراقية.