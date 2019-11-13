قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية الروسية تنطلق غدا إلى دونيتسك ولوغانسك

صرحت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، بأنها تستكمل تجهيز قافلة مساعدات إنسانية، سترسل إلى أطفال منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا، مشيرة إلى أن القافلة ستنطلق صباح يوم غد الخميس.

وأوضح المصدر أن القافلة ستتجه إلى حدود الدولة عند نقطتي التفتيش "دونيتسك" و"ماتيف كورغان" للخضوع للإجراءات الجمركية اللازمة، وفقا للتشريعات الدولية التي تنظم تسليم المساعدات الإنسانية.

وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك": "تستكمل قافلة وزارة الطوارئ الروسية تشكيلها، وبعد ذلك ستنتقل من مركز الدون للإنقاذ في مدينة روستوف نا دونو إلى منطقتي دونيتسك ولوغانسك، لإيصال قوافل المساعدات للأطفال".

وكانت القافلة السابقة قد وصلت إلى دونباس في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث قدمت لسكان دونيتسك ولوغانسك أكثر من 580 طناً من الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك أغذية الأطفال.

وتعمل وزارة الطوارئ الروسية على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان دونباس، منذ أغسطس/آب 2014، إذ تم إرسال 90 قافلة إلى أراضي جنوب شرق أوكرانيا، محملة بأكثر من 82 ألف طن من المساعدات الإنسانية.