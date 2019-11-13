الخارجية البريطانية تنعى مؤسس ما يسمى منظمة "الخوذ البيضاء"

نعت الخارجية البريطانية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" جيمس لو ميسورييه، وهو ضابط مخابرات بريطاني سابق، معبرة عن حزنها الشديد على مقتل مؤسس ما يسمى منظمة "الخوذ البيضاء".

وقتل الضابط السابق في المخابرات البريطانية، جيمس لو ميسوريه، في مدينة اسطنبول التركية بظروف غامضة، وقالت صحيفة "الإندبندنت" إن لو ميسورييه وجد ميتا بالقرب من منزله في اسطنبول، بعد أيام من تأكيد وزارة الخارجية الروسية صلته باستخبارات غربية ووقوفه وراء نشاط المنظمة الاستفزازي في سوريا.

"تحزنني جدا وفاة جيمس لو ميسوريير المفاجئة. إن الشهادات التي قالها الكثيرون في حقه دليل على التأثير والفارق الحقيقي الذي أحدثه: عمل جيمس في #سورية ساهم في إنقاذ آلاف الأرواح. لقد فقد الشعب السوري صديقاً حقيقياً."



- الممثل البريطاني الخاص لسورية، د. مارتن لونغدن pic.twitter.com/DW00tFbkoN — 🇬🇧وزارة الخارجية البريطانية (@FCOArabic) November 13, 2019

​من جهتها، حاولت مواقع "الغارديان" البريطاني، و"واشنطن بوست" الأمريكي، و"لوبوان" الفرنسي الربط بين واقعة مصرع لو ميسورييه وتصريحات الخارجية الروسية.