"وزير الخارجية الفرنسي يشارك في اجتماع وزاري لدول التحالف الدولي ضد "داعش

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن قيام وزير الخارجية، جان إيف لودريان، بزيارة إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع وزاري لدول التحالف دولي ضد تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا وعدد من الدول.