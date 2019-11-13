تركيا تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين من الهجمات الإسرائيلية

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ يوم أمس الثلاثاء، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين الفلسطينيين.

أنقرة - سبوتنيك . وقالت الخارجية التركية في بيان لها اليوم: "نتيجة للهجمات الإسرائيلية منذ يوم أمس على قطاع غزة، قتل العديد من المدنيين ... ينبغي على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن مأساة فلسطين، يجب اتخاذ تدابير عاجلة ضد الاحتلال الإسرائيلي. نحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته، في حماية المدنيين الفلسطينيين".

ودعت وزارة الخارجية التركية إسرائيل إلى "التخلي عن الأعمال العدوانية، التي ترقى إلى مستوى سياسة الدولة".

وقتل قائد "سرايا القدس" في المنطقة الشمالية وعضو المجلس العسكري بهاء أبو العطا (42 عامًا) باستهداف طائرات إسرائيلية منزله في حي الشجاعية بقطاع غزة يوم أمس.

هذا وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية قصف مدينة عسقلان ومستوطنة سديروت بعشرات الرشقات الصاروخية ردا على اغتيال أبو العطا، ومحاولة اغتيال أكرم العجوري في سوريا.