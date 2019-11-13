قادم من دولة خليجية برفقة مخابرات الحرس الثوري... رجل أعمال إيراني هارب يعود إلى البلاد (فيديو)

وبحسب "رويترز" لم تتضح بعد ملابسات عودة رجل الأعمال رسول دانيال زاده إلى إيران ولا ما إذا كان قد فعل ذلك طوعا.
ونقلت وكالة "ميزان" للأنباء عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي قوله، إن المتهم "عاد إلى البلاد تحت إشراف... ضباط مخابرات الحرس الثوري"؛ ولم يخض في التفاصيل.
وفي تسجيل مصور بثته وكالة الأنباء الإيرانية، ظهر دانيال زاده وهو يصل بمفرده على متن رحلة إماراتية من دبي قبل أن يجري اقتياده بعيدا.
#فوری/ اولین فیلم از عملیات تعقیب و گریز “ #رسول_دانیال_زاده ” معروف به #سلطان_فولاد pic.twitter.com/xXa777dzyJ— 🇮🇷🇮🇶🇱🇧جنيد 2🇸🇾🇾🇪🇵🇸 (@joneidj2) November 13, 2019
ونقلت وكالات الأنباء عن إسماعيلي قوله إن دانيال زاده مدين بمبلغ 40 تريليون ريال (340 مليون دولار) للبنوك وكانت لديه علاقات مع آخرين متهمين بالفساد، من بينهم فريدون، قبل الفرار من إيران.
يأتي القبض على دانيال زاده وسط توتر متزايد بين روحاني والسلطة القضائية التي يقودها المحافظون.
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