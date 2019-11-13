ترامب: أنا وأردوغان أصدقاء منذ فترة طويلة وهو وزوجته يحظيان باحترام كبير في المنطقة

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بعلاقته بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، بينما بدأ الرئيسان اجتماعا للتغلب على الخلافات المتصاعدة بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

يأتي استقبال ترامب الحار للرئيس التركي وسط غضب في الكونغرس من توغل أنقرة في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول في سوريا، لطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، شريك واشنطن الرئيسي في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال ترامب لأردوغان بينما كانا واقفين جنبا إلى جنب في المكتب البيضاوي "نحن أصدقاء منذ فترة طويلة، من اليوم الأول تقريبا. يفهم كل منا بلد الآخر".

وأضاف ترامب عن أردوغان وزوجته أمينة "يحظيان باحترام كبير في بلدهما والمنطقة".

وقال ترامب أيضا إنهما سيبحثان قضية شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400" واتفاق تجاري بين البلدين يمكن أن يصل حجمه إلى 100 مليار دولار.

وأضاف "نحن نتحدث أيضا عن الاتفاق التجاري... بصراحة نحن مقدمون على توسيع علاقتنا التجارية بصورة كبيرة للغاية".

والبلدان في خلاف منذ أشهر وواجهت علاقاتهما أزمة جديدة الشهر الماضي بشأن سوريا، بعدما بدأ أردوغان توغلا عبر الحدود لاستهداف حلفاء أمريكا الأكراد بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وكان الرئيس التركي قد قال قبل سفره إلى الولايات المتحدة، إنه سيبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن واشنطن لم تنفذ الاتفاق الخاص بـ"المنطقة الآمنة" في سوريا.

وتابع "نرغب في مواصلة الجهود الصادقة، التي قمنا بها مع الولايات المتحدة وروسيا حتى الآن".

وتابع: "سنواصل إعادة إرهابيي داعش إلى بلدانهم، ولا يعنينا استقبالهم أو رفضهم لهذه العناصر".