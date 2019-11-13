واشنطن: تركيا تنفصل عن "الناتو" بصفقاتها مع روسيا ومن المهم عودتها

انتقدت الولايات المتحدة الصفقات التي أبرمتها تركيا مع روسيا واعتبرتها بمثابة اتجاه أنقرة نحو الانفصال عن حلف شمال الأطلسي.

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إشارته اليوم الأربعاء إلى أن "من المهم عودة تركيا إلى الصف"، وجدد التحذيرات بأن أنقرة تنفصل فيما يبدو عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) بصفقة الأسلحة التي أبرمتها هذا العام مع روسيا وتوغلها في سوريا.

وأفاد إسبر للصحفيين: "نحتاج لعودة تركيا للصف. كانوا حلفاء جيدين لسنوات، منذ القتال إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب الكورية وحتى وجودهم معنا في أفغانستان".

وأردف "لذلك نحتاج لمواصلة بناء العلاقات ولا سيما على المستوى العسكري لضمان علاقة مستدامة تساعدنا على تجاوز هذه الفترة الصعبة الآن".

من جهته أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بعلاقته بنظيره التركي رجب طيب أردوغان بينما بدأ الرئيسان اجتماعا للتغلب على الخلافات المتصاعدة بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي والتي تتراوح من السياسة بشأن سوريا إلى شراء أنقرة منظومة دفاع صاروخي روسية.