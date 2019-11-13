ترامب: أنا "معجب كبير" بأردوغان (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من أشد المعجبين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب "رويترز" قال ترامب إنه "معجب كبير" بأردوغان التركي . وأضاف إنه سعيد بتعاون تركيا في مكافحة الإرهاب.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بعلاقته بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، بينما بدأ الرئيسان اجتماعا للتغلب على الخلافات المتصاعدة بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

يأتي استقبال ترامب الحار للرئيس التركي وسط غضب في الكونغرس من توغل أنقرة في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول في سوريا، لطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، شريك واشنطن الرئيسي في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الرئيس الأمريكي: نعمل على تحسين الوضع في سوريا وإرساء السلام.

President @realDonaldTrump gave an update on relations with Turkey at the top of his meeting with President Erdogan. pic.twitter.com/cev0Wx6T5t — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2019

ومن ناحية أخرى أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إنه ونظيره التركي رجب طيب أردوغان سيبحثان برنامج مقاتلات إف-35 مع أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، وسوف "يحلان هذه المسألة".

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله: "أتوقع أن نحل هذا".

وبدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف تموز/يوليو. وفي منتصف أيلول/ سبتمبر، اكتملت المرحلة الثانية من تسليم "إس-400" ووفقًا لأردوغان، ستدخل أنظمة الدفاع الجوي الروسية في الخدمة بشكل كامل في نيسان/ أبريل 2020.

LIVE: POTUS Holds a Joint Press Conference https://t.co/vjHuVi8vhM — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2019

وطالبت واشنطن بإلغاء الصفقة وفي المقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" الأميركية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقًا لـ"كاتسا" (قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات). ورفضت أنقرة بدورها تقديم تنازلات.