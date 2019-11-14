إعلام: غواصة روسية تتجسس قبالة شواطئ إسرائيل

ودخلت غواصة روسية إلى المياه الإسرائيلية قبل 3 أشهر، حسب Ynet، وتمكنت سفينة عسكرية إسرائيلية من كشفها عندما كانت المسافة الفاصلة بينها وبين شواطئ إسرائيل 15 كيلومترا.

وغادرت الغواصة المياه الإسرائيلية بعد أن تم كشفها، متوجهة إلى الجزء الغربي من البحر المتوسط.

واشتبه الإعلام الإسرائيلي بأن الغواصة الروسية وهي من فئة "فارشافيانكا" على الأرجح، كانت مزودة بأجهزة الاستطلاع والتجسس.

وإذا توغلت الغواصة الروسية إلى المياه الإسرائيلية في مهمة التجسس فقد تترتب على ذلك، كما ترى أجهزة الإعلام الإسرائيلية، عواقب وخيمة على أمن إسرائيل.

وبالإضافة إلى مهمة التجسس العسكري قد تكون الغواصة الروسية جمعت معلومات عن حقول الغاز في نظر الإعلام الإسرائيلي.