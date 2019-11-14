موراليس يتهم الولايات المتحدة بتدبير الانقلاب عليه

وقال موراليس في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر": "الانقلاب على السلطة البوليفية الشرعية مؤامرة سياسية واقتصادية مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية".

Condenamos la decisión de Trump de reconocer al gobierno de facto y autoproclamado por la derecha. Después de imponer a Guaidó, ahora proclama a Añez. El golpe de Estado que provoca muertes de mis hermanos bolivianos es una conspiración política y económica que viene desde EEUU. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 14, 2019

​وعبر موراليس عن استنكاره لقرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بمَن أعلنوا أنفسهم بمساعدة الشرطة والقوات المسلحة حكومة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت خوان غوايدو على فزويلا وأعلنت أخيرا جانين آنيز رئيسة لبلاده.

وغادر موراليس بوليفيا على متن طائرة عسكرية مكسيكية ليل الاثنين.

وكان موراليس قد فاز في انتخابات رئاسة الجمهورية، في 20 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن منافسه الرئيسي كارلوس ميسا رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات. وأعلن الرئيس موراليس استقالته بعد أن ناشدته القوات المسلحة البوليفية، الأحد، ترك منصبه حفاظا على الاستقرار.