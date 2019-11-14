أمريكا... تقدير احتمال حدوث مواجهة مع روسيا في سوريا

قدّر جنرال أمريكي احتمال حدوث مواجهة بين قوات أمريكية وقوات روسية في سوريا.

وقال الجنرال مايكل ناغاتا، قائد سابق للعمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية، لوكالة "سبوتنيك" إنه يجد ذلك بعيد الاحتمال.

وأضاف الجنرال المتقاعد الأمريكي أن في تقديره لا يمكن أن تحدث مواجهة كهذه، إلا إذا قرر السوريون أو الروس أو غيرهم عدا تنظيم "داعش" الاعتداء على عسكريين أمريكيين.

وعن احتمال بقاء قوات أمريكية في سوريا، قال قائد العمليات الخاصة السابق إن تحديد متى تسحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا أمر صعب بالنسبة له.

وبحسب الجنرال الأمريكي، فإن مهمة القوات الأمريكية في سوريا لا تزال تتمثل في محاربة تنظيم "داعش". وقد تكبد هذا التنظيم خسائر كبيرة ولكن لم يتم قهره بعد.

وفي ظن الجنرال الأمريكي، فإن مكافحة "داعش" تحتاج إلى المزيد من الوقت.