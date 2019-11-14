بومبيو يوجه رسالة للرئيسة الانتقالية في بوليفيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، هنأ عضو مجلس الشيوخ في بوليفيا جانين آنيز، لتوليها منصب الرئيسة الانتقالية للدولة.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بومبيو في بيان إن "الولايات المتحدة تتوجه بالتحية لجانين آنيز، عضو مجلس الشيوخ في بوليفيا على تطوعها لتكون الرئيسة الانتقالية، وقيادة البلاد خلال التغير الديمقراطي للسلطة".

وأضاف: "نعتزم العمل مع منظمة الدول الأمريكية والمؤسسات الدستورية المدنية في بوليفيا والشعب البوليفي في الإعداد السريع لانتخابات حرة ونزيهة، ونحث جميع الأطراف على الدفاع عن الديمقراطية في الأسابيع المقبلة والامتناع عن أعمال العنف ضد المواطنين وممتلكاتهم".

وأعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني استقالته.

وتأتي الاستقالة استجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي، الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة، كما قدم رئيس مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ استقالته، إضافة إلى وزير الدفاع البوليفي، خافيير سافاليتا، الذي أكد بدوره أن هذا يأتي حفاظا على وضع المؤسسة العسكرية ودورها في خدمة الشعب.

ودعا نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، يوم الثلاثاء، إلى ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة وبأسرع ما يمكن في بوليفيا.