عالق بين الحدود... أمريكي متهم بانتمائه لـ "داعش" يرفض الجميع استقباله...فيديو

ورفضت السلطات اليونانية استقبال المواطن الأمريكي، كما رفضت تركيا إعادته أيضا، ليجد الرجل نفسه عالقا على الحدود منذ أيام، متجولا بين الحاجزين الحدوديين.

الرجل يدعى، محمد درويز، أمريكي الجنسية، وقال مسؤولون أتراك إنه تم رفض إعادته إلى الولايات المتحدة، وطلب إرساله إلى اليونان بدلاً من ذلك، لكن السلطات اليونانية رفضت استقباله، بحسب موقع "فوا نيوز".

واعتقلت سلطات الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، أعدادا كبيرة من عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ممن يحملون جنسيات دول أوروبية، وذلك خلال عملية "نبع السلام" التي قامت بها القوات التركية الشهر الماضي في مناطق شمال شرقي سوريا.