أردوغان: لدينا تفاهم مشترك مع السيد ترامب... فيديو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده عازمة على فتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة، وذلك على خلفية لقاء مشترك عقده مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ونوه أردوغان بأن الأتراك متفقون على تطوير العلاقات التركية الأمريكية في أرضية قوية وسليمة، وعلى تعميق التعاون بينهما، مؤكدا عزم بلاده على فتح صفحة جديدة في العلاقات بشكل يتناسب مع رابط التحلف بين البلدين.

وأضاف قائلا: "أكدنا مع السيد ترامب على إرادتنا المتبادلة في مكافحة المنظمات الإرهابية التي تهدد أمننا القومي، وأن تركيا اتخذت خطوة جديدة ومهمة في مكافحة الإرهاب بعملية نبع السلام التي انطلقت في 9 اكتوبر/ تشرن الأول الماضي".

وأكمل أردوغان أن بلاده وجهت ضربة موجعة للخلاية (بي كاكا/ ي ب ك) في سوريا ونواصل التزامنا بالتفاهم مع أمريكا لإيجاد حل دائم للأزمة في سوريا، وأن تركيا والولايات المتحدة يمكنهما العمل سوية من أجل انهاء داعش بالكامل وإحلال السلام والاستقرار في سوريا.

وأكد أردوغان أن تركيا هي الحليف الأكثر مصداقية للولايات المتحدة من أجل تحقيق هذا الهدف وأن بلاده هي الحليف الوحيد للناتو الذي كان وجهاً لوجه ضد "داعش" مقدماً الكثير من الشهداء في هذا السبيل.