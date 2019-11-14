الصين تجري اختبار هبوط مهما لأول بعثة للمريخ

أجرت الصين بنجاح، اليوم الخميس، اختبار هبوط مهم في إقليم خبي شمالي البلاد قبيل إرسال مهمة تاريخية غير مأهولة لاستكشاف المريخ في العام المقبل.

وقال تشانغ كه جيان رئيس إدارة الفضاء الوطنية، اليوم الخميس، لدبلوماسيين أجانب ووسائل إعلام قبيل الاختبار، إن بكين بصدد إطلاق بعثتها إلى المريخ، وفقا لـ "رويترز".

وخضع مسبار المريخ لاختبار تحليق وتفادي عراقيل في موقع شاسع في هوايلاي بشمال غربي بكين. ونُثرت أكوام صغيرة من الصخور في أنحاء الموقع لمحاكاة السطح غير المستوي للمريخ الذي سيستكشفه المسبار بعد هبوطه على سطح الكوكب الأحمر.

وقال تشانغ: "في 2016 بدأت الصين رسميا عمل مهمة استكشاف المريخ وتمضي مختلف أعمال التطوير في الوقت الراهن على نحو سلس".

وأضاف: "اختبار التحليق وتفادي العراقيل لمسبار المريخ الذي أجري اليوم يشكل جزءا مهما من عملية التطوير. ووفقا لما هو مقرر تنطلق أول بعثة صينية لاستكشاف المريخ في 2020".

وطورت الصين الصاروخ لونج مارش 5 لنقل المسبار إلى المريخ العام المقبل.