الصين تجري اختبار هبوط مهما لأول بعثة للمريخ

وخضع مسبار المريخ لاختبار تحليق وتفادي عراقيل في موقع شاسع في هوايلاي بشمال غربي بكين. ونُثرت أكوام صغيرة من الصخور في أنحاء الموقع لمحاكاة السطح غير المستوي للمريخ الذي سيستكشفه المسبار بعد هبوطه على سطح الكوكب الأحمر.
وقال تشانغ: "في 2016 بدأت الصين رسميا عمل مهمة استكشاف المريخ وتمضي مختلف أعمال التطوير في الوقت الراهن على نحو سلس".
وأضاف: "اختبار التحليق وتفادي العراقيل لمسبار المريخ الذي أجري اليوم يشكل جزءا مهما من عملية التطوير. ووفقا لما هو مقرر تنطلق أول بعثة صينية لاستكشاف المريخ في 2020".
وطورت الصين الصاروخ لونج مارش 5 لنقل المسبار إلى المريخ العام المقبل.
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