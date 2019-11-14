بالتعاون مع الاستخبارات... الدفاع التركية تعلن عن عملية جوية شمالي العراق

قالت وزارة التركية إنها نفذت عملية جوية شمالي العراق، أسفرت عن تحييد 8 من منظمة "بي كا كا" التي تصنفها تركيا كتنظيم إرهابي.

وأعلنت الدفاع التركية، اليوم الخميس، عبر حسابها على "تويتر"، "أن قواتها تمكنت من تحييد الإرهابيين في عملية جوية بمنطقة "متينا" شمالي العراق".

ولفتت الوزارة إلى أن "العملية الجوية نُفذت عقب تحديد أماكن الإرهابيين بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركي".

وبحسب موقع "الأناضول" التركي، تقوم قوات الأمن والجيش التركي باستهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق.

أطلقت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، عملية "الكاسر- 6"، ضد عناصر منظمة "بي كا كا الإرهابية" في أرياف ولايات وان وهكاري وشرناق جنوب شرق تركيا.

وبحسب وكالة الأنضول التركية، فإن الوزارة ذكرت في بيان، "أن 2360 عنصرًا من عناصر الشرطة والحراس الأمنيين يشاركون بالعملية بهدف القضاء على عناصر المنظمة "الإرهابية الانفصالية" على حد تعبيرها.

وكانت قد أطلقت وزارة الداخلية التركية، في 19 آب/ أغسطس الماضي، عملية "الكاسر" ضد منظمة "بي كا كا الإرهابية"، في أرياف ولايات "هكاري" و"شرناق" و"وان" جنوب شرقي البلاد، وأتبعتها بعمليات متتالية حملت الاسم نفسه.