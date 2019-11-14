الأمن الفيدرالي الروسي يتحدث عن شروط لإعادة مواطنيه الذين غادروا إلى سوريا

أعلن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الخميس، عن ضرورة إجراء تحقيق مع الروس المنضمين إلى المتشددين في سوريا، من قبل قوات الأمن المحلية.

موسكو - سبوتنيك. وأوضح بورتنيكوف أنه بعد ذلك سيكون من الممكن الحديث عن عودتهم إلى وطنهم.

وقال بورتنيكوف، رداً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة لقبول مواطنيها "يجب أن تتم التحقيقات معهم أولا من قبل السلطات المحلية والهيئات الأمنية المحلية، وبعد ذلك، سنحدد. أما افتراض أن نعيدهم فوراً، لا، نحن طبعاً ضد هذا الافتراض".

وأضاف بورنيكوف بأن موضوع الأطفال هو "أمر آخر".

وتقوم بعض الدول الأوروبية بإسقاط الجنسية عن مواطنيها المنضمين للتنظيم الإرهابي "داعش"، لمنعهم من العودة إلى أوروبا، وترى أن الحل الأفضل هو أن يبقوا في سجون الدول التي اعتقلتهم.