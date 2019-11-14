أردوغان: تركيا لا تستطيع التخلي تماما عن منظومة "إس 400"

أنقرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "إن تي في" عن أردوغان قوله للصحفيين من على متن طائرة عودته إلى البلاد "لا نعتبر المطالبة بالتخلي تماما عن إس 400 صحيحة. لا يمكن التخلي عن إس 400 تماما والانتقال إلى باتريوت (المنظومة الأميركية المضادة للصواريخ). لقد قلنا إننا نس إننا نستطيع شراء باتريوت، لكن لا يمكننا التخلي عن إس 400 بشرائها".
وطالبت واشنطن بإلغاء الصفقة وفي المقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقًا لـ"كاتسا" (قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات). رفضت أنقرة بدورها تقديم تنازلات.
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