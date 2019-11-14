أردوغان: تركيا لا تستطيع التخلي تماما عن منظومة "إس 400"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لا يمكنها التخلي عن منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" تماما، حتى بعد شراء منظومة باتريوت.

أنقرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "إن تي في" عن أردوغان قوله للصحفيين من على متن طائرة عودته إلى البلاد "لا نعتبر المطالبة بالتخلي تماما عن إس 400 صحيحة. لا يمكن التخلي عن إس 400 تماما والانتقال إلى باتريوت (المنظومة الأميركية المضادة للصواريخ). لقد قلنا إننا نس إننا نستطيع شراء باتريوت، لكن لا يمكننا التخلي عن إس 400 بشرائها".

وبدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة ، في منتصف تموز/يوليو. وفي منتصف أيلول/ سبتمبر، اكتملت المرحلة الثانية من تسليم "إس-400" وفقًا لأردوغان، ستدخل أنظمة الدفاع الجوي الروسية في الخدمة بشكل كامل في نيسان/ أبريل 2020.

وطالبت واشنطن بإلغاء الصفقة وفي المقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقًا لـ"كاتسا" (قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات). رفضت أنقرة بدورها تقديم تنازلات.