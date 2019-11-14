ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في 5 أشهر

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر الأسبوع الماضي، لكن ذلك لا يشير على الأرجح إلى تحول في أوضاع سوق العمل إذ تم تقدير عدد الطلبات في عدة ولايات بسبب عطلة يوم الاثنين.

وبحسب "رويترز" فقد قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت بمقدار 14 ألف طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 225 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني، وهي أعلى قراءة منذ 22 يونيو حزيران. ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تزيد طلبات إعانة البطالة إلى 215 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وقالت وزارة العمل إن الطلبات في كاليفورنيا وهاواي وكانساس وبنسلفانيا وبويرتوريكو وفيرجينيا جرى تقديرها. ولم تجد بعض الولايات وقتا كافيا لمعالجة بيانات الطلبات بسبب عطلة يوم المحاربين القدامى يوم الاثنين مما دفعها لتقدير الطلبات.

وارتفع المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة لأربعة أسابيع، الذي يُعد معيارا أدق لاتجاهات سوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 1750 طلبا فقط إلى 217 ألفا في الأسبوع الماضي.