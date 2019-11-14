تركيا ترحّل ثمانية من مسلحي "داعش" إلى ألمانيا والمملكة المتحدة

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، عن ترحيل ثمانية من مسلحي "داعش" (المحظور في روسيا)، الذين تم اعتقالهم من قبل الجيش التركي، إلى ألمانيا والمملكة المتحدة .

أنقرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة "تستمر عملية ترحيل إرهابيي "داعش" إلى بلدانهم الأصلية. حاليًا، تم استكمال جميع الإجراءات اللازمة للطرد من تركيا، بخصوص مسلح واحد من المملكة المتحدة وسبعة من ألمانيا".

هذا وكانت وزارة الداخلية التركية، قد أعلنت اليوم الخميس، عن اتخاذها الإجراءات اللازمة لإرسال مواطن أمريكي مرتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي إلى الولايات المتحدة.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن في وقت سابق، أن بلاده ستبدأ بترحيل مسلحي "داعش" المحتجزين لديها، إلى بلادهم الأصلية، اعتبارًا من يوم الإثنين.

واعتقلت سلطات الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، أعدادًا كبيرة من عناصر تنظيم "داعش" ممن يحملون جنسيات دول أوروبية، وذلك خلال عملية "نبع السلام" التي نفذتها القوات التركية الشهر الماضي في مناطق بشمال شرقي سوريا.

يذكر أن السلطات اليونانية امتنعت عن استلام أول عضو لتنظيم "داعش" من أصل أمريكي تم ترحيله إلى اليونان، حيث يتواجد حالياً في المنطقة المحايدة، بين نقطتي التفتيش.