مصابون في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في كاليفورنيا

قالت السلطات الأمريكية إن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية جنوب ولاية كاليفورنيا.

وذكرت شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، مساء اليوم الخميس، إنها تتعامل مع إطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة سانتا كلاريتا. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتحدثت الشرطة عن مشتبه به في ملابس سوداء تمت رؤيته في المدرسة. ومن غير الواضح إذا كانت الإصابات ناتجة عن إطلاق النار أم لا.

وأغلقت الشرطة عددا من المدارس الثانوية في المنطقة ذاتها.

وفي سياق متصل، أنه في الأول من الشهر الجاري، قتل 4 أشخاص على الأقل، وأصيب 4 آخرين، في إطلاق نار خلال احتفال بمناسبة "هالوين"، قرب سان فرانسيسكو، إحدى مدن ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

و"الهالوين"؛ احتفال يقام في دول كثيرة ليلة 31 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وذلك عشية العيد المسيحي الغربي (عيد جميع القديسين).

ونقلت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، عن ديفيد كوك، قائد شرطة مدينة أوريندا بالولاية نفسها، قوله إن "رجال الشرطة الذين توجهوا إلى مكان الحفل بناء على مكالمة استغاثة، وجدوا حفلا يحضره أكثر من 100 شخص".

وأضاف كوك، أنه "تم إعلان مقتل 4 أشخاص في مسرح الجريمة، وإصابة 4 آخرين بجروح" لم يشر إلى مدى خطورتها.

ولم يدل مسؤول الشرطة بأي تفاصيل إضافية حول الضحايا، بما في ذلك جنسهم وأعمارهم أو ما إذا كان هناك مشتبه به.