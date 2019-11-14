زلزال يضرب بقوة 7.4 درجة إندونيسيا

ضرب زلزال تبلغ شدته 7.4 على سلم ريختر السواحل الشمالية الغربية لإندونيسيا، وفقا لما أفادت به دائرة المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة.

موسكو - سبوتنيك. وذكرت دائرة الجيولوجيا الأميركية رصد زلزال في الساعة 19:17 بتوقيت موسكو. ويقع مركز الزلزال على بعد 133 كيلومترا شمال غربي مدينة تيرناتي، وبعمق 62 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم ترد أي بيانات حتى الآن عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وكان زلزالا بلغت قوته 5.4 درجة ضرب مقاطعة بابوا بإندونيسيا، في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وكان آخر زلزال ضرب إندونيسيا، الخميس 26 سبتمبر / أيلول، وبغت قوته 6.8 درجة حيث ضرب جزيرة سيرام التابعة لإقليم مالوكو في شرق البلاد.

في سبتمبر/أيلول 2018، دمر زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج تسونامي قوية بالو، في جزيرة سولاويزي غرب مالوكو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.

وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو سلسلة من البراكين المحاذية للمحيط، على امتداد خط التصدعات الزلزالية وحدود الصفائح التكتونية.