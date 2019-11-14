تسجيل
19:26 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل

    هاري وميغان ماركل يتخذان قرارا قد يحدث انقساما في العائلة الملكية

    © REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    اتخذ الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، قرارا قد يحدث انقساما داخل العائلة الملكية.

    أعلن متحدث باسم القصر الملكي في بريطانيا، اليوم الخميس، أن هاري وميغان ماركل لن يمضيا أعياد الميلاد (الكريسماس) هذا العام في بريطانيا مع بقية أفراد العائلة الملكية.

    ميغان ماركل
    © REUTERS / TOBY MELVILLE
    ميغان ماركل تكشف لأول مرة: تلقيت تحذيرات من الزواج من الأمير هاري
    وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد قرر الأمير هاري وزوجته ألا يقضيا أول أعياد ميلاد لهما وهما آباء، بصحبة مولودهما الأول "آرتشي"،  في البيت الريفي الذي تملكه الملكة في ساندرينغهام، على مسافة نحو 180 كيلومتراً شمال شرقي لندن.

    وأضافت الصحيفة البريطانية، أن "الثنائي الملكي" قررا في المقابل أن يمضيا إجازة هذا العام مع والدة ميغان، دوريا راغلاند، وسوف تبدأ زيارتهما أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لكن لم يتم الإفصاح عن مكان إجازتهما

    يشار إلى أن الأمير وليام - الشقيق الأكبر لهاري - وزوجته كيت ميدلتيون، دوقة كمبريدج، أمضيا عيد الميلاد مع والدي كيت من قبل، لكن يرى فيل دامبير، مؤلف كتاب "Royally Suited: Harry and Meghan" أنه "من الصعب جدا تفسير هذا بأنه ليس ازدراء لملكة بريطانية وبقية العائلة المالكة، هذا يظهر أن هناك صدع عميق".

    وتابع "دامبير":

    "إذا أراد هاري وميغان علاج الانقسامات، كان ينبغي عليهما الظهور في ساندرينغهام، إنه لأمر مخز كبير، لكن يبدو أن هناك مشكلة تزداد سوءا وليس للأفضل".

    وأردف: 'أنا لا أصدق أن ميغان ماركل ترغب في قضاء عيد الميلاد مع أسرتها، فهي قريبة فقط من والدتها، والأخيرة ستراها كثيرا خلال فترة إجازة تمتد حتى 6 أسابيع، أنا متأكد من أن الملكة ستكون سعيدة بدعوة دوريا إلى ساندرينغهام للانضمام إليهم".

    يشار إلى أن هناك الكثير من الشائعات، التي تناولت انفصال الأمير هاري عن شقيقه وليام، وذلك بعد قراره في شهر فبراير/ شباط، بالإقامة في مسكن جديد، استعدادا لاستقبال مولودته الأولى من زوجته، دوقة ساسكس، ميغان ماركل.

    وبحسب تقرير صادر عن صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، فإن هاري اتفق مع شقيقه وليام على الانفصال عن مسكنهما الملكي الذي جمعهما لسنوات، خلال الأسابيع المقبلة.

    وقالت المراسلة الملكية للصحيفة "إنها نهاية الأربعة الرائعين"، وتقصد بالأميران وليام وهاري وزوجتيهما كيت ميدلتون وميغان ماركل.

    وتابعت "لن يشكلوا فريقا متحدا داخل قصر كنسنغتون كما كانوا في السابق، وسيمضي كلا منهما في طريقه الخاص".

    وأوضح المراقبون الملكيون وقتها، أن الانقسام إشارة إلى اختلاف مسؤوليات كلا من الأميرين، إذ يستعد وليام، وهو أب لثلاثة أطفال، أن يكون ملكا خلفا لوالده الأمير تشارلز، بينما يستعد هاري لأن يصبح أبا للمرة الأولى.

    انظر أيضا:

    بعد اختراق "بريده الصوتي"... الأمير هاري يقاضي صحيفة بريطانية
    صحيفة: الأمير هاري يعلن الحرب على "الصحافة الصفراء"
    جينيفر أنيستون تهزم الأمير هاري وميغان ماركل
    الأمير هاري لا يخشى "اللعبة" التي قتلت أمه الأميرة ديانا
    ميغان ماركل تكشف لأول مرة: تلقيت تحذيرات من الزواج من الأمير هاري
    الكلمات الدلالية:
    ملكة بريطانيا, العائلة الملكية البريطانية, بريطانيا, الأمير وليام, الأمير هاري, ميغان ماركل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان اقفز، المصور المجري سكابا داروتسزي، الحائز على جائزة مصور الطبيعة لعام 2019
    الفائزون في مسابقة "مصور الطبيعة لعام 2019"
    غوغل...هل أنا مصاب بمرض خطير؟!
    "غوغل"...هل أنا مصاب بمرض خطير؟
    إنفوجرافيك - 13 معلومة عن صواريخ بوك إم 2 الروسية
    13 معلومة عن صواريخ "بوك إم 2" الروسية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك