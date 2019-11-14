قادة بريكس يدعون للالتزام بوقف إطلاق النار في إدلب ويدعمون إنشاء اللجنة الدستورية السورية

موسكو - سبوتنيك. وأكد أعضاء المجموعة التزامهم بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، مشيرين إلى أنه لا يمكن حل النزاع السوري بالوسائل العسكرية.

وجاء في بيان قادة قمة بريكس التاسعة، والمنشور على موقع الكرملين: "نعلن دعمنا لإنشاء اللجنة الدستورية ، وذلك بفضل جهود الأمم المتحدة والدول الضامنة لعملية أستانا وجميع الدول المشاركة في الجهود الرامية إلى حل النزاع بالوسائل السياسية".

وأضاف البيان "ندعو جميع الأطراف إلى ضمان توفير المساعدة الإنسانية دون عوائق، والالتزام التام والمستدام بوقف إطلاق النار في محافظة إدلب، وهو ما لا ينطبق على الجماعات والمنظمات الإرهابية، التي يعترف بها مجلس الأمن الدولي بهذه الصفة".

ورحب البيان "بالجهود المبذولة لتهدئة الأزمة في شمال شرقي البلاد، ولا سيما توقيع روسيا وتركيا في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019 لمذكرة التفاهم".