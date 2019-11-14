تفاصيل جديدة بشأن منفذ إطلاق نار في مدرسة ثانوية بكاليفورنيا

صرح مأمور شرطة كاليفورنيا، اليوم الخميس، أن المشتبه به في حادث إطلاق النار بداخل مدرسة، يبلغ من العمر 16 عاما، وآسيوي.

وأضاف قائد شرطة كاليفورنيا، أنها تملك مقطعا مصورا، يعرض قيام المشتبه فيه وهو يطلق النار على على 5 طلاب آخرين، قبل أن يطلق النار على نفسه، وفقا لرويترز.

وأعلنت السلطات الأمريكية أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية جنوب ولاية كاليفورنيا.

وذكرت شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، مساء اليوم الخميس، إنها تتعامل مع إطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة سانتا كلاريتا. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتحدثت الشرطة عن مشتبه به في ملابس سوداء تمت رؤيته في المدرسة. ومن غير الواضح إذا كانت الإصابات ناتجة عن إطلاق النار أم لا.

وأغلقت الشرطة عددا من المدارس الثانوية في المنطقة ذاتها.