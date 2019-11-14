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    صورة تعبيرية للرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    بوتين: زيارة ترامب إلى روسيا أمر صحيح حتى في إطار حملته الانتخابية

    © AFP 2019 / Savo PRELEVIC
    العالم
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    أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موسكو في احتفالات عيد النصر حتى وإن كانت في إطار حملته الانتخابية ستكون أمراً صحيحاً.

    وقال بوتين في مؤتمر صحفي بعد قمة بريكس: "حتى في إطار الحملة الانتخابية قد يكون ذلك أمراً صحيحاً. لكن القرار لا يعود لنا".

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وجه الشكر للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على دعوته لحضور العرض العسكري بمناسبة الانتصار على النازية في شهر مايو/ أيار 2020، وأعلن أنه سيكون سعيدا إذا استطاع الذهاب إلى روسيا.

    المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    © Sputnik . Alexei Kudenko
    بيسكوف: لم نتلق ردا رسميا من واشنطن بشأن زيارة ترامب إلى موسكو في عيد النصر
    وقال ترامب: "لقد دعاني الرئيس بوتين، وهذا شيء عظيم. أشكره على الدعوة، سيكون هذا في منتصف الموسم السياسي، لذلك، سأرى إذا كنت سأستطيع الذهاب أم لا، لكني سأكون سعيدا إذا استطعت الذهاب".

    وأضاف أنه "لا يزال يفكر في الأمر".

    وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف إن الدعوة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موسكو فيما يتعلق بالاحتفال بالذكرى الـ 75 لـ"عيد النصر" قوبلت باهتمام، لكن لا توجد معلومات أكثر تفصيلا حول خطط الرئيس الأمريكي.

    وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تحدث، في وقت سابق، عن دعوة رؤساء العالم للحضور إلى روسيا في الاحتفال بـ" عيد النصر"، قائلا بأن روسيا توجه الدعوة ولهم الحرية في الحضور أو لا، وواجب الجانب الروسي هو توجيه الدعوة.

    وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بدعوة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بالإضافة إلى قادة الولايات المتحدة وفرنسا، دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، لحضور احتفالات "عيد النصر" العام المقبل.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, انتخابات الرئاسة الأمريكية, زيارة, عيد النصر, احتفالات, بوتين, ترامب, أمريكا, روسيا
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