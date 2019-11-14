13.1 مليون مشاهد تابعوا أولى الجلسات العلنية لتحقيق مساءلة ترامب

أظهرت بيانات أولية نشرتها شبكة "سي.إن.إن" اليوم الخميس، أن أولى الجلسات التي بثها التلفزيون للتحقيق الخاص بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء اجتذبت 13.1 مليون مشاهد عبر ست محطات بث وشبكات كابل.

وتشير الأرقام الأولية إلى أن معدل مشاهدة هذا الحدث يقل عن نسب المشاهدة لأحداث سياسية أخرى حظيت باهتمام كبير في البلاد؛ بحسب مجلة "ذا هوليوود ريبورتر".

ومن المقرر أن يتم تحديث الرقم في وقت لاحق، اليوم الخميس، عندما تنشر مؤسسة "نيلسن" البيانات النهائية.

وتأتي الجلسات عقب جلسات استماع طويلة حول القضية الأوكرانية، بدأت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وجرت بشكل سري في الكونغرس لعزل ترامب.

ويواجه الرئيس الأمريكي، ضغوطا، بعد التسريبات الخاصة بممارسته ضغوطا، على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2020.

ويدلي بشهادته في الجلسة، سفير الولايات المتحدة بالنيابة لدى أوكرانيا، بيل تايلور، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جورج كينت، بحضور عشرات صحفيين والمصورين وأطقم التلفزيون.

وتبث جلسات الاستماع مباشرة عبر الإنترنت وعلى القنوات التلفزيونية الأمريكية الرئيسية.

وكان موظف في الاستخبارات الأمريكية كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو/ تموز الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

وسيتقرر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

وكانت "وول ستريت جورنال" أشارت إلى أن ترامب في هذه المحادثة حث زيلينسكي على بدء تحقيق ضد هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020.

وكان هانتر بايدن، عضوا في مجلس إدارة مجموعة " بوريزما كروب"، إحدى أكبر شركات الغاز الخاصة في أوكرانيا.

ووجهت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، استدعاء إلى مايك بومبيو، وزير الخارجية، على خلفية امتناعه عن تقديم وثائق تتعلق بأوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الـ 2 من أكتوبر/ تشرين الأولالماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة.