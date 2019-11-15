المفوضية الأوروبية تدعم قرار إنهاء تمويل الوقود الأحفوري ضمن مساعي مكافحة تغير المناخ

موسكو - سبوتنيك. وقالت المفوضية في بيان اليوم الجمعة: "تدعم المفوضية الأوروبية سياسة بنك الطاقة الأوروبي الجديدة بشأن إقراض الطاقة. تدعم المفوضية الأوروبية زيادة التمويل للطاقة المنخفضة الكربون، الأمر الذي سيؤدي أيضا إلى وقف تدريجي لدعم المشاريع المتعلقة بالوقود الأحفوري، بما في ذلك الغاز الطبيعي".

هذا وأعلن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك في وقت سابق، إنه ينبغي للتكتل أن ينهي بشكل تدريجي تمويلاته لمشاريع النفط والغاز والفحم في خطوة قد تساهم في مكافحة تغير المناخ.

هذا وقدم بنك الاستثمار العام الماضي حوالي ملياري يورو (2.1 مليار دولار) لتمويل مشاريع للوقود الأحفوري. وتظهر بيانات البنك أنه منذ عام 2013 بلغ مثل هذا التمويل 13.4 مليار يورو.