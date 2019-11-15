زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر الملوك غربي إندونيسيا

ضرب زلزال تبلغ شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الجمعة مدينة بيتونغ الواقعة بمقاطعة سولاوسي الشمالية.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يقع مركز الزلزال على بعد 131 كيلومترا غرب بيتونغ، وبعمق 43.6 كيلومترا تحت سطح الأرض.