وسائط الدفاع الجوي الروسية تعترض طريق مقاتلات "إف-35" إلى الشرق الأوسط

يكتنف الغموض، كما يرى خبراء، احتمالات النجاح في تسويق أحدث مقاتلة أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت دورية "ديفينس نيوز"، نقلا عن الخبيرة لورن تومبسون من معهد ليكسينغتون أن دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبرت من المرشحين الأكثر احتمالا لابتياع مقاتلات "إف-35". غير أن من المشكوك فيه أن تتم الصفقة في وقت قريب بسبب شراء بلد آخر من بلدان المنطقة هو تركيا لوسائط الدفاع الجوي من روسيا.

وتتطلع شركة "لوكهيد مارتن" التي تصنع طائرات "إف-35" إلى بيع 4200 طائرة من طراز "إف-35" إلى دول الخليج. إلا أن هذه الخطط تعترضها مبيعات المقاتلات الروسية ومنظومات "إس-400" للدفاع الجوي في سوق الشرق الأوسط.

ويجد الخبراء الذين تحدثوا لـ"ديفينس نيوز" أن أي بلد يشتري منظومات "إس-400" يحرم نفسه تلقائيًا من إمكانية ابتياع مقاتلات "إف-35" لجملة أسباب منها السبب الأمني.

وتوضح لورن تومبسون أن استخدام بلد من بلدان المنطقة لوسائط الدفاع الجوي الروسية يمثل تهديدا لسلامة "إف-35" التكنولوجية.