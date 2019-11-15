روحاني: إيران لا تسعى لتشكيل إمبراطورية بل تريد الأخوة والوحدة

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن الجمهورية الإسلامية "لا تسعى لتشكيل إمبراطورية وما نريده هو الأخوة والوحدة حول تعاليم الرسول الأكرم"، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

طهران - سبوتنيك. وقال روحاني خلال كلمة له أثناء استقبال المرشد الإيراني، علي خامنئي، للمشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية: "لم ولا نسعى إلى تشكيل إمبراطورية وما نريده هو الأخوة والوحدة حول تعاليم الرسول الأكرم".

وأضاف: "نفوذنا في المنطقة هو بسبب ما دعت إليه الثورة الإسلامية فجذبت النفوس إليها".

وأشار إلى أن "طريق إنقاذ المسلمين من الاعتداء والتفرقة الأمريكية والصهيونية والدول الرجعية في المنطقة هي متابعة لمسير الرسول [محمد صلى الله عليه وسلم]"، موضحاً: "إن كوننا عربا أو فرسا ليس امتيازا لنا، بالميزة الرئيسية لنا هي اتباع نهج رسول الله".

وأشار إلى أن "أسبوع الوحدة الإسلامية عبارة عن فكرة وأطروحة نادى بها روح الله الخميني، عندما رأى أن الطوائف الإسلامية اختلفت في رواياتها وتأكيدها لتاريخ مولد النبي [محمد صلى الله عليه وسلم]، ومنطلقا من تاريخي الولادة المشهورين عند أهل السنة والشيعة، وهما 12 و17 ربيع الأول آذار/مارس، فأعلن بينهما أسبوع الوحدة الإسلامية".

وفي إيران هذه الأيام تستعد مساجد أبناء المذهبين والمؤسسات العلمية والمدارس لإقامة الاحتفالات المشتركة والمؤتمرات العلمية حول المناسبة.