الشرطة البريطانية تحقق في اعتداء مزعوم على وزيرة العدل في هونغ كونغ

ذكرت الشرطة البريطانية أنها تحقق في الاعتداء المزعوم على وزيرة العدل في هونغ كونغ التي كانت تزور لندن، لكن لم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص.

واستهدفت مجموعة من المحتجين تيريزا تشنغ التي كانت في لندن للترويج لهونغ كونغ باعتبارها مركزا لحل النزاعات وعقد الصفقات، وصاحوا قائلين: "قاتلة" و"قبيحة".

وقالت الشرطة في بيان: "نقلت خدمة إسعاف لندن امرأة إلى المستشفى بعد إصابتها في ذراعها"، وفقا لوكالة "رويترز".

وتابعت: "التحقيقات جارية للوقوف على الملابسات الكاملة. لم يعتقل أي شخص في هذه المرحلة".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الصين تربط الهجوم في لندن على وزيرة العدل في هونغ كونغ بسلوك عدد من المسؤولين البريطانيين الذين يحاولون التدخل في شؤون هونغ كونغ، وتشويه الحقائق وإرسال إشارات خاطئة للمتظاهرين المناهضين للصين.

وتجتاح هونغ كونغ منذ نحو أربعة أشهر احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.