ستولتنبرغ ردا على ماكرون: الناتو أقوى مما كان عليه منذ سنوات طوال

رد أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موت الناتو سريريا.

رد ستولتنبرغ على قول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن "الناتو مات سريريا": "في الحقيقة الحلف الآن أكثر قوة ونشاطا مما كان عليه منذ سنوات طوال"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وأعلن الأمين العام في في تصريحات صحفية أدلى بها، أمس الخميس، من البيت الأبيض، عقب لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "نعم قد تكون هناك أفكار مختلفة حول وجود تركيا في الشمال السوري، لكنها (أي تركيا) في نفس الوقت حليف مهم بالنسبة لنا، ولها دور بالغ الأهمية في مكافحة الإرهاب".

وتابع قائلا: "علينا الإقرار بأن تركيا هي أكثر حليف لنا تعرض لهجمات إرهابية، وهي تستضيف 3.6 ملايين لاجئ سوري على أراضيها"، مشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة التي تشهدها سوريا.

وفي سياق آخر، أعرب ستولتنبرغ عن تهنئته للولايات المتحدة لقيامها بالقضاء على أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أن "هذه العملية تعتبر بمثابة نقلة هامة في التصدي للإرهاب".