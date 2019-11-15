الجامعات الهولندية تحث طلابها على العودة من هونغ كونغ إزاء ازدياد الشغب

دعت عدد من الجامعات الهولندية طلابها المتواجدين في هونغ كونغ بغرض الدراسة إلى العودة، وذلك على خلفية ازدياد العنف وتواصل المظاهرات في المدينة.

أمستردام-سبوتنيك. جاء في خبر صحفي، اليوم الجمعة، على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية الهولندية "إن أو إس": "وجهت العديد من الجامعات الهولندية نصيحة إلى الطلاب المتواجدين في هونغ كونغ للدراسة بالرجوع إلى أمستردام".

وأضاف الخبر: "وذلك بسبب استمرار المظاهرات وزيادة حدة أعمال الشغب في المستعمرة البريطانية السابقة".

Nederlandse universiteiten halen studenten terug uit Hongkong https://t.co/r25noM5BIm — NOS (@NOS) November 15, 2019

وتابع الخبر على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية الهولندية: "لدى جامعة غادباود في مدينة نايمخين، الواقعة في وسط شرق هولندا في مقاطعة خيلدرلاند ثمانية طلاب يدرسون في هونغ كونغ، وجامعة إراسموس في مدينة روتردام الواقعة في غرب هولندا، في مقاطعة جنوب هولندا، لديها العشرات من الطلاب الذين مازالوا في المدينة أيضا. بالإضافة إلى عدة جامعات أخرى في هولندا".

وأشار الخبر: "الجامعات ستقوم بدفع ثمن رحلة العودة. كما سيتم مناقشة كيفية تعويض التأخر في الدراسة، بسبب الرجوع المفاجئ".