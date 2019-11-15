إيران...موجة غضب كبيرة على خلفية ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

أثار إعلان السلطات الإيرانية زيادة في أسعار البنزين غضبا شعبيا مع تنظيم احتجاجات للمطالبة بالتراجع الفوري عن القرار.

وتداول رواد مواقع التوالصل الاجتماعي صورا ومقاطع تظهر مئات المواطنين يقفون في طوابير طويلة في المحطات، بينما تنتشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب قرب المحطات.

پمپ بنزین های تهران درشب «سهمیه بندی» pic.twitter.com/qjDfaLuL3V — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) 14 ноября 2019 г.

وشن الإيرانيون حملة هجوم على القرار عبر موقع التواصل "تويتر"، حيث تداول المغردون فيديو يوثق احتجاج المواطنين في مدينة كرج، فيما ظهر في الفيديو سيدة تدعو المواطنين لوقف سياراتهم في الطرقات أمام محطات البنزين تعبيرًا عن رفض القرار، كما أظهر مقطع فيديو آخر وقفة احتجاجية لمواطنين بمدينة الأهواز (جنوبي البلاد) اعتراضًا على القرار.

ویدئویی از اعتراض مردم ⁧#اهواز ⁩به ⁧افزایش ۳۰۰درصدی قیمت بنزین ⁩و تجمع در جایگاه های سوخت رسانی



. #بنزین_۳۰۰۰_تومانی شده است واز شب گذشته صف‌های طولانی #بنزین در شهرهای ایران تشکیل شد.

اعتراضاتی در برخی شهرها گزارش شد که باید از اعتراضات مردمی علیه این ظلم اشکار حمایت کرد pic.twitter.com/LD4TBgb22j — شهروندیار (@shahrvandyar) 15 ноября 2019 г.

وفي مدينة أصفهان (وسط)، اصطف مواطنون غضبًا ضد القرار، إذ نشر حساب يدعى أبو الفضل شافعي مقطع فيديو، وكتب: ”لقد بدأت شرارة الاحتجاجات من أصفهان، فالمواطنون الغاضبون يعلمون أن هدف النظام من هذه الزيادة غير المسبوقة في أسعار المحروقات هو سرقة جيب الشعب لاستمرار بقاء نظامه الفاسد".

وأعلنت الشركة الوطنية للمنتجات النفطية في إيران، عن زيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، حيث شهد اللتر العادي زيادة بنسبة 1500 تومان، فيما ارتفع سعر اللتر الممتاز بنسبة 3500 تومان.