القبض على مسافر بحوزته 24 "علبة  كوكايين"

قام ضباط الجمارك في ولاية تكساس الأمريكية باحتجاز مسافر حاول تهريب 16 كيلوغراماً من الكوكايين السائل عبر الحدود.

ووفقا لموقع خدمة الحدود الأمريكية وقع الحادث في مطار جورج دبليو بوش في مدينة هيوستن يوم الاثنين الماضي حيث عثر موظفو المطار على 24 علبة مشبوهة في الأمتعة.

وبعد تفتيش الشاب الكولومبي البالغ من العمر 26 عاما واستجوابه وتحليل المواد الموجودة في العلب تبين أن الزجاجات تتضمن مادة الكوكايين بدلا من الشامبو.

وقامت السلطات الأمريكية بإعادة الشاب إلى كولومبيا، وتمت مصادرة المخدرات ونقلها إلى إدارة الشرطة المحلية لإجراء مزيد من التحقيقات.