ألمانيا: لدينا مواطنين اثنين محتجزين في هونغ كونغ

قال مصدر في وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، إن اثنين من المواطنين الألمان، احتجزا في هونغ كونغ، ويتلقيان الدعم القنصلي.

وقال المصدر، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، إن القنصلية الألمانية في هونغ كونغ كانت على اتصال بالمحامين والسلطات المحلية ، ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق أن اثنين من طلاب التبادل في جامعة لينغنان في هونغ كونغ، قد احتجزوا وسط لاضطرابات منذ أشهر من الاحتجاجات ضد التدابير الرامية إلى تقريب هونغ كونغ من بكين.

وتجتاح هونغ كونغ منذ نحو أربعة أشهر احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.