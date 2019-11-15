الأمن الأوكراني يعتقل أحد قياديي تنظيم "داعش" بالقرب من العاصمة كييف

أعلن جهاز الأمن الأوكراني القبض على أحد قيادات تنظيم "داعش"، مواطن جورجيا، أمير البراء شيشاني، بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

كييف - سبوتنيك. وجاء في بيان الأمن الأوكراني "تم اعتقال أحد القادة الرئيسيين بتنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا وعدد من الدول]، في عملية خاصة مشتركة لجهاز الأمن الأوكراني مع وزارة الشؤون الداخلية في جورجيا ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في ضواحي كييف".

ووفقا لبيانات الأمن الأوكراني، فقد تم القبض على مواطن جورجي كنيته أمير البراء شيشاني، الذي كان أميرا لجماعة "أحدُ أحد" منذ عام 2012، وفي عام 2013 شغل منصب نائب أمير الحرب المعروف باسم أبوعمر الشيشاني.

واعتقلت سلطات الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، أعدادا كبيرة من عناصر تنظيم "داعش" ممن يحملون جنسيات دول أوروبية، وذلك خلال عملية "نبع السلام" التي نفذتها القوات التركية الشهر الماضي في مناطق بشمال شرقي سوريا.

يذكر أن السلطات اليونانية امتنعت عن استلام أول عضو لتنظيم "داعش" من أصل أمريكي تم ترحيله إلى اليونان، حيث يتواجد حالياً في المنطقة المحايدة، بين نقطتي التفتيش.