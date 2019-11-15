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19:01 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    جامع السلطان أحمد (أو الجامع الأزرق) في اسطنبول، تركيا

    مكتب حاكم إسطنبول: تركيا أبعدت أكثر من 6000 سوري من المدينة

    © Photo / Pixabay
    العالم
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    قال مكتب حاكم إسطنبول، اليوم الجمعة، إن بلاده أرسلت أكثر من 6000 مهاجر سوري في إسطنبول إلى مراكز إيواء مؤقتة في أقاليم أخرى منذ أوائل شهر يوليو/ تموز، وذلك بعد أسبوعين من انقضاء مهلة حددت للسوريين غير المسجلين في المدينة.

    وأعطت السلطات السوريين غير المسجلين في إسطنبول مهلة حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول للانتقال إلى أقاليم أخرى أو مواجهة الترحيل القسري من المدينة، وفقا لـ"رويترز".

    مخيم الركبان
    © AP Photo / Raad Adayleh
    إجلاء أكثر من 18 ألف لاجئ من مخيم الركبان بفضل الجهود السورية - الروسية
    وتستضيف تركيا أكثر من 3.6 مليون سوري، وهم أكبر عدد من السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب منذ أكثر من 8 سنوات.

    وتضخم عدد السوريين في إسطنبول، التي يبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة، إلى أكثر من نصف مليون نسمة.

    وقال مكتب حاكم إسطنبول، إن 6416 سوريا غير مسجلين أُبعدوا عن إسطنبول منذ 12 يوليو/ تموز.

    وتنامت مشاعر الاستياء تجاه اللاجئين السوريين في تركيا في السنوات الأخيرة، وتريد أنقرة أن توطن قسما منهم في قطاع من الأراضي أصبحت تسيطر عليه في شمال شرقي سوريا، بعد أن شنت هجوما الشهر الماضي على وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

    ونشرت منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، تقارير تشير إلى أن تركيا ترسل اللاجئين السوريين قسرا إلى شمال سوريا، ووصفت وزارة الخارجية التركية المزاعم الواردة في التقارير بأنها "زائفة ووهمية".

    وقال مكتب الحاكم أيضا إنه أرسل 42 ألفا و888 مهاجرا غير شرعي إلى أقاليم بها مراكز لإعادة المهاجرين إلى الأوطان، مضيفا أن عملية ترحيلهم مستمرة في تلك المراكز.

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    الكلمات الدلالية:
    هيومن رايتس ووتش, اسطنبول, سوريا, تركيا
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