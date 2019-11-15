بوليفيا تعلن الدبلوماسيين الفنزويليين أشخاصا غير مرغوب فيهم

أعلنت وزيرة خارجية الحكومة الانتقالية في بوليفيا، كارين لونغاريك، الدبلوماسيين الفنزويليين أشخاصا غير مرغوب فيهم.

مكسيكو - سبوتنيك. نقلت صحيفة "كامبيو" عن لونغاريك قولها "لقد أعطيناهم مهلة لمغادرة البلاد بسبب التدخل في شؤننا الداخلية".

هذا وأعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من تشرين الثاني/ نوفمبر استقالته. وتأتي الاستقالة استجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.

كما قدم رئيس مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ استقالته، إضافة إلى وزير الدفاع البوليفي، خافيير سافاليتا، الذي أكد بدوره أن هذا يأتي حفاظا على وضع المؤسسة العسكرية ودورها في خدمة الشعب.

وجاءت استقالة الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من تشرين الثاني/نوفمبر، على خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش واستجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.