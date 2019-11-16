استطلاع يكشف مستوى التأييد الشعبي لترامب مع بدء جلسات مساءلته تمهيدا لعزله

أشار استطلاع لرويترز/إبسوس إن جلسات مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التلفزيونية التي بدأت هذا الأسبوع في مجلس النواب الأمريكي لم تغير على ما يبدو آراء كثيرين بشأن ترامب.

وبدأت، يوم الأربعاء، أولى الجلسات العلنية في مجلس النواب الأمريكي، بشأن مساءلة ترامب، على خلفية اتصال بينه وبين الرئيس الأوكراني.

لا شيء تغير..

وأشار الاستطلاع العام الذي أجرى من خلال الانترنت إلى استمرار التأييد الشعبي لمساءلته تمهيدا لعزله على نفس المستوى قبل وبعد إدلاء أول دبلوماسيين أمريكيين بأقوالهم.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرى ابتداء من يوم الخميس وحتى صباح الجمعة أن 44 في المئة من الراشدين الأمريكيين قالوا إنه "يجب مساءلة ترامب" في حين قال 40 في المئة إنه "يجب عدم مساءلته".

New hoax. Same swamp. pic.twitter.com/6byw3BVxFR — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2019

وكان استطلاع مماثل قد أجرى في وقت سابق من الأسبوع وأظهر تأييد 45 في المئة لمساءلة ترامب واعتراض 42 في المئة على ذلك.

يواجه الرئيس الأمريكي، ضغوطا، بعد التسريبات الخاصة بممارسته ضغوطا، على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2020.

وتأتي الجلسات عقب جلسات استماع طويلة حول القضية الأوكرانية، بدأت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وجرت بشكل سري في الكونغرس لعزل ترمب.

ويدلي بشهادته في الجلسة، سفير الولايات المتحدة بالنيابة لدى أوكرانيا، بيل تايلور، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، جورج كينت، بحضور عشرات صحفيين والمصورين وأطقم التلفزيون.

وسيتقرر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.